El Gobierno del Perú declaró de interés nacional la visita apostólica del papa León XIV, prevista del 11 al 17 de noviembre de 2026, así como las actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos que se desarrollen durante el segundo semestre del año.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema 132-2026-RE, publicada en el Diario Oficial El Peruano. La norma está suscrita por la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y el ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear.

¿Qué ciudades visitará el papa León XIV en Perú?

De acuerdo con la resolución, la visita del sumo pontífice, quien también ejerce como jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, responde a una invitación formulada por el Gobierno peruano.

La agenda contempla un recorrido pastoral por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades incluidas en la programación prevista para la visita apostólica.

El viaje se extenderá durante seis días, del 11 al 17 de noviembre, y comprenderá las actividades pastorales previstas por la Santa Sede y el Gobierno peruano.

Resolución incluye actividades preparatorias para la visita papal

La Resolución Suprema 132-2026-RE establece que la declaración de interés nacional no se limita a los días de permanencia del papa León XIV en territorio peruano.

La disposición también comprende las reuniones, actividades y eventos preparatorios y conexos que se realicen durante el segundo semestre de 2026 para organizar la visita.

Con ello, el Ejecutivo establece el marco para que las entidades involucradas desarrollen las acciones necesarias antes y durante la presencia del pontífice en el país.

Cancillería podrá realizar contrataciones para organizar la visita

La resolución habilita la aplicación del procedimiento especial de contratación establecido en la Ley 30154, con la finalidad de que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda efectuar las contrataciones necesarias para la organización y desarrollo de la visita.

Según la norma, este procedimiento se aplicará a las actividades vinculadas con la visita apostólica que hayan sido declaradas de interés nacional, dentro del marco legal correspondiente a eventos oficiales con participación de jefes de Estado y otros altos dignatarios.

El artículo 3 de la resolución establece, además, que las acciones derivadas de la medida serán financiadas con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Gobierno formaliza organización de visita del papa León XIV

La declaración de interés nacional formaliza el marco gubernamental para organizar la visita apostólica y las actividades relacionadas con la presencia del papa León XIV en el Perú.

La programación anunciada contempla actividades en cuatro ciudades del país y convierte a Chiclayo en uno de los puntos centrales del recorrido pastoral, junto con Lima, Cusco y Pucallpa.