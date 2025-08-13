El mandatario colombiano Gustavo Petro tildó de “ilegal” y un “secuestro” la detención de dos ciudadanos colombianos en el distrito de Santa Rosa, en Loreto.

A través de su cuenta en X, Petro señaló que “Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al protocolo de Río de Janeiro”, refiriéndose al tratado de límites firmado entre ambos países en 1942.

La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro. https://t.co/rgm8Wtr2Qg — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2025

Fiscalía investiga a topógrafos extranjeros por presunto atentado contra la soberanía en Santa Ros

La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla abrió una investigación preliminar contra los ciudadanos extranjeros Carlos Sánchez y John Amia, así como contra quienes resulten responsables, por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional.

Según el fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, los implicados habrían efectuado estudios topográficos en la parte sur de la isla Santa Rosa, en Loreto.

Los topógrafos fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Santa Rosa por supuestamente intentar determinar la ubicación del territorio peruano como parte del territorio colombiano. La investigación busca esclarecer los motivos y alcances de sus actividades en la zona.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran la inspección técnico policial del lugar, el registro de videos de los implicados y de los efectivos que realizaron la detención, así como la recopilación de sus declaraciones. Además, se solicitó información a la Superintendencia de Migraciones sobre su ingreso al país.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar a los ciudadanos extranjeros Carlos Sánchez y John Amia por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, tras realizar estudios topográficos en la isla Santa Rosa, en Loreto.



✅ La Fiscalía Provincial Penal… pic.twitter.com/nhqo42Ajdx — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 13, 2025