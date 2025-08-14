Mario Vizcarra, hermano del exmandatario Martín Vizcarra, se pronunció respecto a la reciente orden de prisión preventiva dictada contra su familiar, y afirmó que dicha medida es consecuencia de un entramado de influencias dentro del Estado peruano, al que calificó como un “pacto mafioso”.

“Increíble. Estoy seguro de que, a pesar del mal momento que estamos pasando todos, él nos da la fuerza y la confianza de que esto va a pasar, y va a pasar pronto, porque la justicia se va a imponer. La justicia tiene que derrotar ese pacto mafioso que oprime al pueblo peruano. Por eso, nosotros estamos aquí confiados en que este es un momento aciago, un momento doloroso pero, felizmente, pasajero, porque vamos a salir adelante”, declaró Mario Vizcarra a Perú 21.

El hermano del expresidente que, si bien mantienen confianza en el Poder Judicial, también existe preocupación por la decisión adoptada, ya que —según afirmó— “los tentáculos del pacto mafioso están presentes en todos los niveles del Estado peruano”.

Según indicó, la orden de prisión preventiva contra Martín Vizcarra no se sustenta en una determinación de culpabilidad, sino en decisiones supuestamente influenciadas por intereses externos. Además, afirmó que el exmandatario ya sospechaba que la sala emitiría un fallo desfavorable en su contra.

“Él pensaba y sospechaba que esto podía pasar, que le iban a dar seis meses de prisión preventiva. No por un hecho de culpabilidad, sino por decisiones que ya sabemos cómo se mueven en el Perú, cómo se toman y cómo la mafia actúa día a día”, agregó.

El hermano del exjefe de Estado dijo que hay evidencia que demuestra la continuidad de estas influencias en el país. “Tenemos ejemplos de sobra para probar que el pacto mafioso sigue vigente en el Perú desde hace muchos años”, aseguró.