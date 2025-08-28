Dos serenos de la Municipalidad de Huaraz fueron captados por cámaras de seguridad apropiándose de 100 soles que un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, había dejado olvidados frente a un cajero automático.

Según América Noticias, los serenos -en lugar de auxiliar al hombre dormido en la vereda- se retiraron del lugar sin brindar ayuda ni reportar el incidente, incumpliendo su labor de proteger a la ciudadanía.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar registraron cómo uno de los serenos tomó el dinero y ambos se acercaron al hombre, pero no lo asistieron ni siguieron el protocolo establecido.

Las imágenes generaron indignación entre los vecinos, quienes confiaban en el accionar de los agentes de seguridad.

Tras ser descubiertos, los serenos devolvieron el dinero al día siguiente, pero fueron inmediatamente separados del área de seguridad ciudadana por la municipalidad.

Hasta el momento, no se ha informado si se iniciará algún proceso administrativo adicional contra los involucrados.