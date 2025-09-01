El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denunció públicamente las amenazas recibidas por la periodista Karla Ramírez, del dominical Panorama, y exigió una investigación inmediata para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la reportera y su familia.

Según informó el IPYS, Ramírez comunicó que fue advertida por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) sobre la existencia de un presunto plan para atentar en su contra, bajo la fachada de delincuencia común, pero motivado por sus reportajes sobre el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República.

“Existe la orden de seguimientos y registros míos y de mi familia. Esto ocurre en el marco de la investigación sobre la mina El Dorado, donde están involucrados dos de los hombres más poderosos del país”, denunció Ramírez.

IPYS pide protección inmediata

En su comunicado, el IPYS subrayó que la denuncia de Karla Ramírez evidencia los riesgos crecientes que enfrentan los periodistas en Perú al investigar corrupción, minería ilegal y redes de poder. El organismo instó a las autoridades a garantizar la seguridad de la reportera y de su familia, recordando que la labor de la prensa en fiscalizar la función pública debe estar protegida en un Estado democrático.

El caso se suma a una serie de agresiones y amenazas contra periodistas en los últimos meses, lo que, según el IPYS, configura un patrón preocupante de hostigamiento y vulnerabilidad para la libertad de expresión en el país.

