El alcalde provincial de Jaén, José Tapia, aseguró que el aeropuerto Fernando Belaunde Terry no retomará operaciones este 29 de septiembre, como lo había anunciado el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, la semana pasada.

Según el burgomaestre, aún quedan pruebas y procedimientos pendientes antes de que el terminal aéreo pueda reabrir al público.

Sandoval informó en conferencia de prensa que “a partir del 29 de setiembre se pondrá en marcha el aeropuerto de Jaén que ha estado paralizado casi algo más de dos años y medio”. No obstante, Tapia afirmó que el anuncio no se ajusta a la realidad de las obras.

“Ayer, anunciaron, en la noche, que ya estaba terminada la pista, pero no solamente es terminar la pista, de acá viene un examen de deflectometría, que eso tarda aproximadamente ocho días más. Luego de esto viene el pintado, notan la autorización que hace el Ministerio de Transportes hacia las empresas y a partir de ahí vendrán los vuelos de prueba. Y eso, seguramente, va a tardar una semana más”, explicó a RPP.

El alcalde también advirtió que el terminal todavía presenta deficiencias estructurales y que lo realizado hasta ahora son “parches”. Por ello, considera que el futuro de la conectividad aérea de la provincia pasa por la construcción de un nuevo aeropuerto de carácter internacional, cuyo expediente técnico debería culminarse en marzo del próximo año.

Tapia recordó además las dificultades que ha enfrentado la provincia desde el cierre del aeropuerto en junio de 2022, cuando se inició un proceso de refacción de la pista.

“Nosotros vivimos ya una odisea con nuestro aeropuerto. Desde el año 2022, este aeropuerto fue cerrado por mantenimiento, con un presupuesto de 4 millones y medio, y ese mantenimiento debió terminar en mayo del 2023. Luego pasamos a agosto del 2023, se reaperturó el aeropuerto y en nueve días esa pista de aterrizaje se levantó de nuevo”, relató.

El cierre ha tenido un fuerte impacto económico. “Recién están concluyendo esta pista de aterrizaje que nos ha generado enormes pérdidas económicas, aislamiento”, afirmó el burgomaestre, quien precisó que los sectores agrícola y turístico han perdido alrededor de S/70 millones al año, afectando a productores de café y cacao, así como a hoteles, restaurantes y servicios de transporte.