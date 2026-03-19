En los próximos días, las lluvias dejarán de presentarse con la intensidad registrada recientemente, según informó el Senamhi. La entidad señaló que, aunque disminuirán, las precipitaciones continuarán en distintas zonas del país bajo condiciones moderadas propias de la temporada.

De acuerdo con la ingeniera Rosario Julca, este comportamiento responde a la evolución habitual del clima en esta época. Explicó que las lluvias persistirán, pero con menor fuerza en comparación con días anteriores, en diversas regiones del territorio nacional.

El organismo detalló que las precipitaciones seguirán registrándose principalmente en la sierra, sobre todo durante las tardes.

Entre las zonas comprendidas figuran Cajamarca, Cusco y áreas altoandinas de La Libertad, Áncash, Lima, Ayacucho y Apurímac, donde podrían generarse algunas afectaciones según su intensidad.

En contraste, Lima y el litoral presentarían mayor estabilidad, con brillo solar durante el día y nubosidad en las mañanas.