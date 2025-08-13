La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla ha iniciado una investigación preliminar contra los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia, quienes fueron detenidos el último martes, mientras realizaban presuntos trabajos de topografía en el puerto del distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla.

A través de su cuenta oficial en X, el Ministerio Público informó que se investigará a los ciudadanos extranjeros —acusados de llevar a cabo trabajos de medición satelital y topográfica sin la debida autorización— por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, bajo la modalidad de actos orientados a someter a la república a la dominación extranjera.

De acuerdo con las primeras diligencias del fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, los individuos habrían intentado establecer la zona como parte del territorio colombiano.

Entre las diligencias realizadas se incluyen la inspección policial en el lugar de los hechos, la toma de declaraciones tanto de los investigados como de los agentes que participaron en su intervención, así como la recopilación de material audiovisual registrado por los implicados, entre otras acciones.

Asimismo, se notificó a la Superintendencia de Migraciones con el fin de verificar si el ingreso de los ciudadanos extranjeros al territorio peruano se realizó de manera legal o irregular.

Siguen detenidos dos ciudadanos colombianos en Santa Rosa por actividades sospechosas

Dos ciudadanos colombianos que realizaban trabajos de topografía en el puerto de Santa Rosa continúan detenidos en la comisaría local tras ser intervenidos el martes por la Policía Nacional, luego de que pescadores alertaran sobre su presencia en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.

Carlos Fernando Sánchez y Yhon Amia portaban un GPS satelital y se desplazaban en un yate, ambos incautados por la policía y puestos bajo custodia de la Marina de Guerra del Perú.

Los topógrafos esperan la llegada del fiscal desde Caballococha y aún no cuentan con abogado defensor, por lo que las autoridades evalúan designar uno particular o de oficio. Mientras tanto, el Ejército y la Marina mantienen operativos de seguridad y patrullaje en tierra y río para garantizar el control en la zona.

Paralelamente, Cofopri avanza con la titulación de predios en Santa Rosa, formalizando cerca del 80 % de las viviendas sin documentos. Estos esfuerzos coinciden con los preparativos para la visita de la presidenta Dina Boluarte, que podría incluir una sesión descentralizada del Consejo de Ministros, aumentando la actividad logística y operativa en el distrito.