La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), informó que la costa peruana registrará oleajes de ligera a moderada intensidad entre el lunes 18 y el viernes 22 de agosto.

El fenómeno afectará al litoral norte, centro y sur, con variaciones en su llegada e intensidad según la zona.

De acuerdo con el Aviso Especial N.° 37, en el litoral norte los oleajes se presentarán desde la noche del lunes 18. En el sur, se iniciarán en horas de la tarde del mismo día, alcanzando nivel moderado en la mañana del martes 19 y reduciéndose a ligero desde la tarde del miércoles 20.

En el caso del litoral centro, el fenómeno tendrá dos fases diferenciadas. Desde el sur de Salaverry hasta Chancay, los oleajes ingresarán la noche del lunes 18; mientras que desde el sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, comenzarán en la mañana del mismo día. En ambos tramos, la intensidad llegará a moderada el martes 19 y disminuirá gradualmente a partir del miércoles 20 por la tarde.

La Dihidronav explicó que este tipo de eventos forman parte de la dinámica natural del océano Pacífico, aunque su recurrencia puede afectar actividades productivas y representar un riesgo para las comunidades costeras, especialmente aquellas vinculadas a la pesca, el turismo y la navegación menor.

Recomendaciones de prevención

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población en la adopción de medidas de protección.

La institución recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, en particular las realizadas por embarcaciones menores. También sugirió asegurar las naves o retirarlas a tierra firme mientras dure la alerta.

Asimismo, pidió evitar actividades deportivas y recreativas en el mar, como surf, natación o paseos en motos acuáticas, y no instalarse cerca de zonas de playa para prevenir accidentes y pérdidas de bienes.