La presencia de ciudadanos venezolanos en las cárceles peruanas ha crecido de manera exponencial, pasando de 48 internos en enero de 2018 a 4,106 en mayo de 2025, según cifras oficiales de la Unidad de Estadística del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Hoy representan el 74% de la población extranjera privada de libertad.

El aumento comenzó a notarse a mediados de 2018, pero se aceleró de forma drástica desde el segundo semestre de 2020. En paralelo, el total de reclusos extranjeros en el país pasó de 1,618 en 2018 a 5,530 en 2025.

Detrás de los venezolanos, las nacionalidades más comunes son la colombiana (798 internos), la ecuatoriana (465) y otras 161 personas de diferentes países, un grupo que se ha reducido desde los 990 registrados en 2018.

HACINAMIENTO

El fenómeno coincide con la migración venezolana masiva hacia el Perú, que ya supera el millón y medio de personas, según datos de Migraciones. Sin embargo, el crecimiento de la población penitenciaria extranjera agrava un problema estructural: el hacinamiento. Penales como Lurigancho alojan a 9,033 internos, casi el triple de su capacidad para 3,204, y algunos establecimientos reportan niveles de sobrepoblación que rozan el 500%.

El ministro de Justicia ha descartado la posibilidad de aceptar extraditados o procesados extranjeros, lo que tensiona aún más la gestión del sistema carcelario. Entre los internos venezolanos, las autoridades señalan casos por delitos como robo agravado, tráfico ilícito de drogas y actividades ligadas a organizaciones criminales, incluido el Tren de Aragua.

Aunque el INPE ha puesto en marcha medidas como jornadas de regularización migratoria, videollamadas para internos extranjeros y programas educativos, el crecimiento sostenido de esta población plantea un reto mayúsculo para la seguridad y la capacidad operativa de los penales peruanos.

