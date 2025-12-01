Más de 70 migrantes intentaron ingresar al país por la frontera de Tacna con Chile, según imágenes difundidas por Canal N. El grupo avanzó de forma rápida y logró superar el resguardo inicial, aprovechando que solo dos policías se encontraban en el punto de control.

Durante el hecho, una mujer con un niño en brazos empezó a gritar mientras exigía continuar su paso, elevando la tensión en la zona.

Aunque los agentes buscaron dialogar con los migrantes, no se alcanzó una conciliación y la situación se mantuvo desordenada en la línea fronteriza.