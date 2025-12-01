El grupo avanzó hacia territorio peruano aprovechando que solo dos policías resguardaban la zona, según imágenes de Canal N.
Más de 70 migrantes intentaron ingresar al país por la frontera de Tacna con Chile, según imágenes difundidas por Canal N. El grupo avanzó de forma rápida y logró superar el resguardo inicial, aprovechando que solo dos policías se encontraban en el punto de control.

Durante el hecho, una mujer con un niño en brazos empezó a gritar mientras exigía continuar su paso, elevando la tensión en la zona.

Aunque los agentes buscaron dialogar con los migrantes, no se alcanzó una conciliación y la situación se mantuvo desordenada en la línea fronteriza.

