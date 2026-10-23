Las lluvias recientes contribuyeron a extinguir los últimos focos de incendios forestales que permanecían activos en el país.

El Ministerio de Defensa (Mindef), con base en el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que actualmente no se registran siniestros en actividad.

Aunque el fuego ya no presenta focos activos, cinco incendios continúan bajo control en Apurímac, Cusco y Junín. En estas regiones, las Fuerzas Armadas mantienen operaciones terrestres y aéreas para atender las emergencias y evitar una nueva propagación de las llamas.

Las precipitaciones se sumaron a las labores de control y extinción ejecutadas durante las últimas semanas, periodo en el que el personal militar fue movilizado a distintas regiones para responder a las emergencias forestales.

El balance de estos incendios incluye pérdidas de vidas humanas y animales, daños en la vegetación y personas afectadas por quemaduras o problemas respiratorios.

🚨🇵🇪 #AHORA | Cero incendios forestales activos en el Perú. Tras varias semanas luchando contra incendios forestales en distintas regiones del país, esta mañana el país reporta cero incendios activos de acuerdo al COEN. https://t.co/RxQtQ2gkR0 — Mindef Perú (@MindefPeru) October 23, 2026