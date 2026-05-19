El Ministerio del Interior (Mininter) autorizó el viaje de tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) a Argentina para ejecutar coordinaciones y diligencias vinculadas a la extradición de Luis André Flores Julca, alias “Lanzelot”.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 0643-2026-IN, publicada en el diario oficial El Peruano, donde se dispone el viaje en comisión de servicios del 18 al 22 de mayo a la ciudad de Buenos Aires.

Delegación policial realizará coordinaciones con Interpol

Según la resolución, la delegación estará integrada por el coronel PNP Carlos Andrés Morales Guevara, el suboficial brigadier PNP Pedro Efraín Morales Canchari y el suboficial técnico de tercera PNP Joel García Lolo.

Los agentes realizarán coordinaciones con la Policía Argentina e Interpol para garantizar la continuidad del procedimiento policial y judicial internacional relacionado con la custodia, control de identidad, notificación judicial y ejecución de acciones necesarias para la expulsión, deportación y/o extradición del investigado.

El documento también señala que la comisión busca fortalecer la cooperación policial internacional y asegurar que el detenido sea puesto a disposición de las autoridades judiciales peruanas.

Gastos del viaje superan los US$ 8 mil

Los gastos de la comisión serán cubiertos por la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú.

La resolución detalla que se destinarán US$ 2,799 para pasajes aéreos y US$ 5,550 para viáticos del personal policial.

Captura de “Lanzelot” en Argentina

Luis André Flores Julca, de 33 años, fue capturado el pasado 16 de mayo en Argentina, luego de que un ciudadano brindara información sobre su ubicación.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol Buenos Aires, en coordinación con efectivos de la División de Búsqueda y Captura Interpol Lima.

Las autoridades argentinas ubicaron al investigado mientras se desplazaba en bicicleta por la ciudad de Coronda, en la provincia de Santa Fe. Actualmente permanece bajo custodia mientras se coordina su extradición al Perú.

Investigado es acusado por feminicidio en Surquillo

Flores Julca es señalado como el principal sospechoso del ataque contra su expareja Yajaira Yanet Sigueñas Urbano.

La víctima fue hallada el pasado 11 de abril en una vivienda de Surquillo con graves quemaduras y múltiples heridas punzocortantes.

Sigueñas Urbano permaneció internada durante 23 días, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el crimen, el Mininter incluyó al investigado en el Programa de Recompensas y ofreció S/ 50,000 por información que permitiera su captura.