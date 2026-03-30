El Ministerio de Cultura lamentó el fallecimiento de Lucho González Cárpena, destacado guitarrista y compositor peruano, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la música nacional e internacional.

Cabe resaltar que González Cárpena colaboró con destacadas figuras como Chabuca Granda, Mercedes Sosa, Fito Páez y Lito Vitale, y dejó una profunda huella en la música nacional e internacional.

Además, el guitarrista integró la reconocida agrupación Los Hijos del Sol, contribuyendo a la difusión de la música peruana en el mundo.

“Su talento, sensibilidad y compromiso artístico lo convierten en una figura fundamental de nuestra cultura musical. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad artística”, escribió la entidad.

Como se conoce, Lucho González falleció cuando tenía 79 años y tuvo una trayectoria desde escenarios criollos peruanos a las salas más prestigiosas de Argentina y el mundo.