Tras conocerse los casos de hantavirus en pasajeros del crucero MV Hondius, el Ministerio de Salud del Perú informó que el país permanece en estado de alerta y reforzó el monitoreo sanitario en terminales aéreos y marítimos para prevenir posibles riesgos.
La alerta se produce luego de que la Organización Mundial de la Salud reportara desde el 3 de mayo contagios dentro de la embarcación y la muerte de tres pasajeros, uno de ellos a causa del virus.
Cabe mencionar que, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de España, actualmente existen 10 casos confirmados.
El ministro de Salud, Juan Velasco Guerrero, aseguró que hasta el momento no se han detectado pacientes con esta enfermedad en territorio peruano.
“El Perú cuenta con vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos. Estamos trabajando intensamente en las acciones de control y monitoreo. En nuestro país no se han reportado casos, pero nos mantenemos en alerta, al igual que el resto del mundo, como parte del sistema internacional de salud”, señaló.
El Minsa agregó que mantiene vigilancia activa en todo el país y precisó que, en lo que va del año, no se han registrado casos de hantavirus en Perú.
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