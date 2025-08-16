La norma aprobada establece que los extranjeros que deseen nacionalizarse en el Perú deberán residir al menos cinco años en el país y demostrar ingresos que superen los S/ 4,400 mensuales.

Cabe mencionar que tendrán que aprobar evaluaciones en historia, geografía, arte y cultura peruana, y no registrar antecedentes policiales ni judiciales. En el caso de nacionalización por matrimonio, el periodo de convivencia pasó de dos a cuatro años.

De acuerdo con especialistas, los cambios buscan reforzar la seguridad jurídica y la seguridad nacional, asegurando que quienes obtengan la nacionalidad cuenten con una trayectoria estable y medios económicos suficientes.

También advierten que estas medidas no tendrían un impacto real sobre estructuras delictivas transnacionales.

Las críticas se centran en el requisito económico, considerado excesivo frente a la realidad laboral de muchos extranjeros que residen legalmente en el país.