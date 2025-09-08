La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP – Régimen 19990) que actualmente residen en el extranjero ya pueden tramitar y cobrar su pensión sin regresar al Perú. Esto es posible gracias a los convenios internacionales de seguridad social que el país mantiene con naciones como Argentina, Canadá, Chile, Corea, Ecuador, Uruguay, España, así como con otros Estados miembros del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

Este beneficio aplica tanto para afiliados peruanos que trabajaron en el exterior como para extranjeros que aportaron en el Perú, además de pensionistas y familiares directos (viudez, orfandad o ascendencia).

Principales beneficios:

Se pueden acreditar los aportes desde el país de residencia.

desde el país de residencia. Se sumarán los años de aportes realizados en ambos países para cumplir los requisitos.

realizados en ambos países para cumplir los requisitos. Es posible acceder a una pensión desde los 10 años de aportes .

. La pensión protege también a la familia: cónyuge, hijos menores, personas con discapacidad o estudiantes.

Trámite virtual desde cualquier parte del mundo

Los interesados pueden iniciar su solicitud de pensión a través del Centro de Atención Virtual de la ONP, vía videollamada:

Ingresa al portal y selecciona “Ingresar”. Registra tu tipo y número de documento junto con tu clave virtual. Presiona el botón “Iniciar videollamada” para conectarte con un asesor en tiempo real.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (hora peruana).

Para orientación adicional, los afiliados pueden comunicarse con “ONP Te Escucha” llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

