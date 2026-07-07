El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que durante julio de 2026 ordenará el bloqueo de 360 000 equipos móviles que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están asociados a personas que anteriormente utilizaron celulares con IMEI alterado.

La medida forma parte de las acciones para combatir el mercado ilegal de teléfonos celulares provenientes de robos y otras actividades ilícitas.

¿Cuándo serán los bloqueos?

Osiptel detalló que el proceso se realizará en tres etapas:

7 de julio: bloqueo de los primeros 120 000 celulares .

bloqueo de los primeros . 14 de julio: bloqueo de otros 120 000 equipos .

bloqueo de otros . 21 de julio: bloqueo de los últimos 120 000 celulares.

Con estas acciones, el regulador estima que entre enero y julio de 2026 se habrán bloqueado más de 2 millones de equipos, mientras que desde abril de 2025 la cifra superará los 4,6 millones.

¿Por qué se bloquean estos celulares?

Los equipos afectados cumplen dos condiciones:

No están registrados en la lista blanca del Renteseg .

. Están vinculados a usuarios reincidentes en el uso de celulares con IMEI alterado, un código de identificación único de cada dispositivo móvil.

Según OSIPTEL, la medida busca reducir la circulación de equipos de procedencia ilegal y desalentar su comercialización.

¿Cómo funciona el procedimiento?

El sistema Renteseg envía la orden de bloqueo a las empresas operadoras de telefonía móvil.

Una vez recibida la notificación, las operadoras cuentan con un plazo máximo de dos días hábiles para comunicar a los abonados, mediante mensajes de texto (SMS), que su equipo será bloqueado y que deben regularizar su situación antes de que se ejecute la suspensión.

¿Cómo evitar el bloqueo?

Los usuarios deberán realizar el registro del equipo, dependiendo de dónde fue adquirido:

Si el celular fue comprado en Perú: deben solicitar a la empresa vendedora que registre el equipo en la lista blanca del Renteseg.

deben solicitar a la empresa vendedora que registre el equipo en la lista blanca del Renteseg. Si fue adquirido en el extranjero para uso personal: deberán acudir a su empresa operadora para gestionar el registro correspondiente.

Portal con información actualizada

OSIPTEL informó que el portal del Renteseg incorporó una nueva sección denominada “Bloqueo de IMEI no registrados en la lista blanca”, donde los ciudadanos pueden consultar:

Cantidad de bloqueos por mes y año.

Estadísticas nacionales.

Un mapa interactivo con el impacto de los bloqueos por regiones.