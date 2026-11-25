En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, las cifras de feminicidios en el Perú reflejan la gravedad de la violencia de género en el país.

Según las cifras del Ministerio Público consignadas en el reporte, entre enero de 2009 y octubre de 2026 se registraron 2 mil 109 víctimas de feminicidio a nivel nacional.

Solo durante los primeros diez meses de 2026 se contabilizaron 53 feminicidios, mientras que otras 107 muertes de mujeres permanecen bajo investigación preliminar por este presunto delito.

Estas cifras representan un promedio de 5,3 feminicidios mensuales durante el periodo evaluado, sin considerar aquellos casos cuya calificación todavía se encuentra pendiente.

Arequipa registra siete feminicidios y 19 tentativas

De acuerdo con el reporte, el 55 % de las víctimas de feminicidio registradas durante 2026 se concentró en seis regiones del país: Cajamarca, Arequipa, Lima, Áncash, Ica y Cusco.

En Arequipa se reportaron al menos siete feminicidios y 19 tentativas de este delito. Asimismo, el Programa Nacional Warmi Ñan atendió 12 mil 663 casos de violencia contra la mujer entre enero y septiembre de 2026.

La situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia.

¿Cómo identificar las señales de violencia contra la mujer?

La violencia contra las mujeres no se limita a las agresiones físicas. También puede manifestarse mediante insultos, amenazas, humillaciones, control del dinero, restricciones a la libertad y agresiones sexuales.

El miedo, la dependencia económica y las dificultades para acceder a redes de apoyo son algunos de los factores que pueden impedir que las víctimas busquen ayuda.

Reconocer estas manifestaciones de violencia y acceder oportunamente a los servicios especializados resulta fundamental para proteger la integridad de las personas afectadas.

Línea 100: ¿dónde pedir ayuda en casos de violencia contra la mujer?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, ofrece servicios gratuitos de orientación y atención a las víctimas de violencia física, psicológica, sexual y económica.

Las personas afectadas, así como quienes conozcan algún caso de violencia, pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 100, disponible las 24 horas del día, incluidos domingos y feriados. El servicio brinda atención confidencial.

Ante una situación de peligro inmediato, también se puede solicitar la intervención de la Policía Nacional del Perú mediante la Línea 105.

La conmemoración del 25 de noviembre busca visibilizar la violencia contra las mujeres, promover su prevención y recordar la importancia de garantizar el acceso a los mecanismos de protección y justicia.