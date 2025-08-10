Los Censos Nacionales 2025 en Perú ya registran más de un millón y medio de viviendas censadas, informó el jefe del INEI, Gaspar Morán.
El titular del INEI, señaló en RPP que el objetivo es llegar a 14 millones de viviendas censadas en todo el país, en tres etapas de recolección durante agosto, setiembre y octubre, con un uso intensivo de dispositivos electrónicos para agilizar el proceso.
El cuestionario censal consta de 67 preguntas, organizadas en cinco bloques temáticos. Estos incluyen la vivienda y su ubicación georreferenciada, materiales de construcción y acceso a servicios básicos; información del hogar como abastecimiento de agua y electricidad; datos de los integrantes, como número de personas y estructura familiar, destacando una significativa reducción en la tasa de natalidad del país.
Los últimos bloques abordan temas de educación, salud, empleo, migración y discapacidad, con preguntas específicas para clasificar y atender mejor a personas con diferentes grados de discapacidad. Morán también subrayó que solo una persona por vivienda debe responder el cuestionario y que la información es confidencial y destinada únicamente para usos estadísticos y de planificación pública.
