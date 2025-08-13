Un grupo de peruanos residentes en la isla Chinería, región Loreto, realizó una breve ceremonia en Santa Rosa, donde cantaron el himno nacional e izaron la bandera del Perú, reafirmando la soberanía del país sobre este territorio.

Esta acción se produce días después de que un precandidato colombiano colocara la bandera de Colombia en la misma zona.

Los participantes portaban banderas peruanas y algunos vestían el traje típico de la marinera. “Que viva el Perú, somos peruanos de corazón”, declaró uno de los pobladores, mientras que otra mujer señaló: “Soy peruana, estoy en suelo peruano”, en declaraciones a TV Perú.

La isla Chinería cuenta con patrullaje terrestre y fluvial de las Fuerzas Armadas del Perú. Tras los comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la zona de Santa Rosa, el Gobierno peruano reafirmó su soberanía sobre este territorio, respaldado por tratados internacionales suscritos por ambos países.