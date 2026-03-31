Petroperú informó que logró controlar una fuga de petróleo registrada en el oleoducto norperuano, en el kilómetro 393 del Tramo 2, en el distrito de Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui.

Cabe mencionar que el incidente, ocurrido el 30 de marzo, fue contenido tras la intervención de equipos especializados en la zona.

De acuerdo con la empresa, la fuga se originó por una perforación en la tubería realizada por terceros con una herramienta mecánica.

Tras detectar el daño, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia junto a contratistas, lo que permitió obturar el ducto afectado y detener la salida de crudo aproximadamente a las 7:40.

En paralelo, Petroperú ejecuta trabajos de contención y limpieza en las áreas impactadas, con el objetivo de reducir los efectos del derrame mientras continúan las labores operativas en el lugar.

El hecho fue comunicado a entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y Osinergmin, cuyos equipos ya se encuentran en la zona realizando acciones de supervisión para determinar las causas, el impacto ambiental y las responsabilidades correspondientes.

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Petroperú informa que controló fuga de hidrocarburos en el tramo II del oleoducto norperuano en Amazonas



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