El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar para los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia, quienes fueron intervenidos el pasado martes mientras realizaban presuntos trabajos de topografía en el puerto del distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla.

El juez César Vela Flores, del Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Ramón Castilla, aceptó el requerimiento fiscal e impuso la detención preliminar contra los ciudadanos extranjeros, quienes son investigados por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

El magistrado consideró indispensable que los ciudadanos extranjeros permanezcan en territorio nacional, con el fin de que la Fiscalía pueda llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer los hechos.

“Se evidencia de manera objetiva que los imputados, en caso de ser hallados responsables del ilícito penal que se les atribuye, podrían huir del accionar de la justicia…”, indicó el magistrado en la audiencia.

El juez también ordenó que el plazo de la detención preliminar se cuente desde el martes pasado, por lo que ambos ciudadanos extranjeros deberán ser puestos en libertad el próximo 19 de agosto.

#LoÚltimo. Poder Judicial dispone siete días de detención en flagrancia contra los ciudadanos colombianos Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Wilington Amia López, investigados por el delito contra la integridad nacional ocurrido en la isla Santa Rosa, Loreto. pic.twitter.com/FTuAZovPG7 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 14, 2025

Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó la detención de los dos ciudadanos colombianos, acusados de realizar presuntos trabajos topográficos en el distrito de Santa Rosa de Loreto, como “ilegal”.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de ‘X’, Petro reiteró que Colombia no reconoce la isla Chinería como parte del territorio peruano.

“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro”, escribió el mandatario colombiano.