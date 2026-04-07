El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que este martes 7 de abril varias de sus sedes atenderán hasta antes de la medianoche (11:59 p.m.) con el fin de facilitar la culminación de trámites en curso.
Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, la ampliación excepcional responde al próximo cierre del padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La disposición busca que los ciudadanos puedan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) o actualizar sus datos personales, procedimientos necesarios para garantizar su correcta inclusión en el padrón electoral.
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Objetivo: facilitar trámites antes del cierre del padrón
Reniec señaló que la alta concurrencia registrada en las últimas horas se debe a la proximidad del cierre del padrón electoral.
El organismo indicó que la ampliación del horario permitirá a los usuarios completar trámites pendientes, especialmente aquellos vinculados a la actualización de datos personales o entrega de documentos de identidad.
Asimismo, la institución publicó un listado completo de sedes con horarios extendidos mediante una tabla en formato Excel disponible en sus plataformas oficiales.
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Sedes de Reniec que atenderán hasta medianoche
Estas son algunas de las principales sedes que ampliaron su horario hasta las 11:59 p.m., organizadas por región:
Lima
- Independencia: Calle Los Andes Mz. 485 Urb. Industrial Panamericana Norte
- Miraflores: Avenida Ernesto Diez Canseco N° 230
- Cercado de Lima: Jirón Nicolás de Piérola N° 545
Arequipa
- Arequipa: Calle San Juan de Dios N° 122 y Santo Domingo N° 101
- Majes: Avenida Arequipa S/N – Estadio Almirante Miguel Grau
Cusco
- Cusco: Avenida El Sol N° 272
- Abancay: Avenida La Victoria N° 214
- Quillabamba: Avenida General Gamarra S/N
La Libertad
- Trujillo: Avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros
- Trujillo II: Avenida Víctor Larco N° 1096
Lambayeque
- Chiclayo: Avenida Balta N° 680
- José Leonardo Ortiz: Calle Cacique Cinto N° 317
Piura
- Piura: Calle Libertad N° 568
- Sullana: Calle Leoncio Prado N° 517
Otras regiones incluidas
También se registran sedes con horario ampliado en:
- Áncash: Santa, Nuevo Chimbote, Huaraz
- Ayacucho: Paucar del Sara Sara, Lucanas, Parinacochas
- Cajamarca: Cajamarca y Chota
- Ica: Ica, Chincha, Pisco, Nasca
- Junín: Huancayo
- Loreto: Iquitos y San Lorenzo
- Madre de Dios: Tambopata
- San Martín: Tarapoto, Moyobamba, Rioja
- Tacna: Tacna
- Tumbes: Tumbes
- Ucayali: Pucallpa