El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que este martes 7 de abril varias de sus sedes atenderán hasta antes de la medianoche (11:59 p.m.) con el fin de facilitar la culminación de trámites en curso.

Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, la ampliación excepcional responde al próximo cierre del padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La disposición busca que los ciudadanos puedan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) o actualizar sus datos personales, procedimientos necesarios para garantizar su correcta inclusión en el padrón electoral.

Mañana atenderemos hasta las 11:59 p. m. 🤩



Este 7 de abril, por el cierre del padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, ampliamos nuestro horario de atención en las siguientes oficinas: 👉 https://t.co/HIEOVaJFw7



Si tienes un trámite pendiente, aún… pic.twitter.com/81gCVflst6 — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) April 6, 2026

Objetivo: facilitar trámites antes del cierre del padrón

Reniec señaló que la alta concurrencia registrada en las últimas horas se debe a la proximidad del cierre del padrón electoral.

El organismo indicó que la ampliación del horario permitirá a los usuarios completar trámites pendientes, especialmente aquellos vinculados a la actualización de datos personales o entrega de documentos de identidad.

Asimismo, la institución publicó un listado completo de sedes con horarios extendidos mediante una tabla en formato Excel disponible en sus plataformas oficiales.

Sedes de Reniec que atenderán hasta medianoche

Estas son algunas de las principales sedes que ampliaron su horario hasta las 11:59 p.m., organizadas por región:

Lima

Independencia: Calle Los Andes Mz. 485 Urb. Industrial Panamericana Norte

Calle Los Andes Mz. 485 Urb. Industrial Panamericana Norte Miraflores: Avenida Ernesto Diez Canseco N° 230

Avenida Ernesto Diez Canseco N° 230 Cercado de Lima: Jirón Nicolás de Piérola N° 545

Arequipa

Arequipa: Calle San Juan de Dios N° 122 y Santo Domingo N° 101

Calle San Juan de Dios N° 122 y Santo Domingo N° 101 Majes: Avenida Arequipa S/N – Estadio Almirante Miguel Grau

Cusco

Cusco: Avenida El Sol N° 272

Avenida El Sol N° 272 Abancay: Avenida La Victoria N° 214

Avenida La Victoria N° 214 Quillabamba: Avenida General Gamarra S/N

La Libertad

Trujillo: Avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros

Avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros Trujillo II: Avenida Víctor Larco N° 1096

Lambayeque

Chiclayo: Avenida Balta N° 680

Avenida Balta N° 680 José Leonardo Ortiz: Calle Cacique Cinto N° 317

Piura

Piura: Calle Libertad N° 568

Calle Libertad N° 568 Sullana: Calle Leoncio Prado N° 517

Otras regiones incluidas

También se registran sedes con horario ampliado en: