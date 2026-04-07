La medida excepcional permitirá recoger DNI y actualizar datos antes del cierre del padrón electoral rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La medida excepcional permitirá recoger DNI y actualizar datos antes del cierre del padrón electoral rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil () anunció que este martes 7 de abril varias de sus sedes atenderán hasta antes de la medianoche (11:59 p.m.) con el fin de facilitar la culminación de trámites en curso.

Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, la ampliación excepcional responde al próximo cierre del padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La disposición busca que los ciudadanos puedan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) o actualizar sus datos personales, procedimientos necesarios para garantizar su correcta inclusión en el padrón electoral.

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Objetivo: facilitar trámites antes del cierre del padrón

señaló que la alta concurrencia registrada en las últimas horas se debe a la proximidad del cierre del padrón electoral.

El organismo indicó que la ampliación del horario permitirá a los usuarios completar trámites pendientes, especialmente aquellos vinculados a la actualización de datos personales o entrega de documentos de identidad.

Asimismo, la institución publicó un listado completo de sedes con horarios extendidos mediante una tabla en formato Excel disponible en sus plataformas oficiales.

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Sedes de Reniec que atenderán hasta medianoche

Estas son algunas de las principales sedes que ampliaron su horario hasta las 11:59 p.m., organizadas por región:

Lima

  • Independencia: Calle Los Andes Mz. 485 Urb. Industrial Panamericana Norte
  • Miraflores: Avenida Ernesto Diez Canseco N° 230
  • Cercado de Lima: Jirón Nicolás de Piérola N° 545

Arequipa

  • Arequipa: Calle San Juan de Dios N° 122 y Santo Domingo N° 101
  • Majes: Avenida Arequipa S/N – Estadio Almirante Miguel Grau

Cusco

  • Cusco: Avenida El Sol N° 272
  • Abancay: Avenida La Victoria N° 214
  • Quillabamba: Avenida General Gamarra S/N

La Libertad

  • Trujillo: Avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros
  • Trujillo II: Avenida Víctor Larco N° 1096

Lambayeque

  • Chiclayo: Avenida Balta N° 680
  • José Leonardo Ortiz: Calle Cacique Cinto N° 317

Piura

  • Piura: Calle Libertad N° 568
  • Sullana: Calle Leoncio Prado N° 517

Otras regiones incluidas

También se registran sedes con horario ampliado en:

  • Áncash: Santa, Nuevo Chimbote, Huaraz
  • Ayacucho: Paucar del Sara Sara, Lucanas, Parinacochas
  • Cajamarca: Cajamarca y Chota
  • Ica: Ica, Chincha, Pisco, Nasca
  • Junín: Huancayo
  • Loreto: Iquitos y San Lorenzo
  • Madre de Dios: Tambopata
  • San Martín: Tarapoto, Moyobamba, Rioja
  • Tacna: Tacna
  • Tumbes: Tumbes
  • Ucayali: Pucallpa

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