El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que el DNI amarillo mantiene plena validez para los trámites habituales de niños y adolescentes, siempre que no haya expirado.

Con esta precisión, la entidad desmintió versiones que señalaban la obligación de cambiarlo de inmediato por el DNI electrónico.

Aunque el DNI amarillo dejó de emitirse en agosto de 2025, Reniec indicó que el documento permite a los menores identificarse sin inconvenientes y ejercer sus derechos.

Con este DNI vigente se pueden realizar gestiones como la matrícula escolar para 2026, inscripciones en academias y acceso a servicios de salud y programas sociales.

La entidad recordó que el DNI amarillo solo debe renovarse cuando el menor cumple 17 años o si el documento ya venció, momento en el que corresponde tramitar el DNI de mayor de edad de manera presencial en las oficinas de Reniec.