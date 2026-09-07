El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, respaldó al todavía comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y sostuvo que su renuncia al cargo respondió a razones vinculadas con la gobernabilidad.

Durante una entrevista en el programa “Sin Rodeos”de Panamericana TV, Revoredo destacó la trayectoria profesional de Arriola y recordó que ambos han participado durante años en investigaciones contra organizaciones criminales, secuestros y homicidios.

Revoredo respalda la trayectoria de Óscar Arriola

“Su renuncia respondió a razones de gobernabilidad”, sostuvo Revoredo al referirse a la decisión de Arriola de dejar la comandancia general de la Policía Nacional.

El jefe de la Dirincri remarcó además la experiencia del comandante general saliente y defendió el trabajo desarrollado en investigaciones de alta complejidad contra estructuras criminales.

Defiende operativo tras secuestro de empresario en Trujillo

Revoredo también respondió a los cuestionamientos surgidos después del secuestro del empresario minero Jenss Lara, ocurrido en Trujillo, y a las dudas difundidas en redes sociales sobre la rápida detención de varios sospechosos.

Según explicó, un equipo especializado de la Dirincri se desplazó hasta Trujillo para ejecutar labores de inteligencia operativa y desarrollar las diligencias necesarias para determinar el grado de participación de cada intervenido.

El general precisó que las investigaciones permanecen abiertas y que se realizan pericias como pruebas de absorción atómica y análisis de teléfonos celulares, entre otras diligencias destinadas a esclarecer los hechos.

Revoredo cuestiona venta libre de uniformes policiales

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el acceso a uniformes similares a los utilizados por unidades especializadas de la Policía Nacional.

Un reportaje difundido en el programa mostró que un equipo periodístico pudo adquirir por S/210, y sin acreditar su condición de policía, un uniforme similar al empleado por integrantes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco).

Revoredo consideró que esta situación debe ser corregida y planteó la necesidad de adoptar medidas, así como eventuales modificaciones normativas, para restringir la comercialización de prendas de uso policial.

Dirincri mantiene investigaciones contra organizaciones criminales

El jefe de la Dirincri aseguró que la Policía continuará investigando a las organizaciones criminales que operan en Trujillo y que las diligencias buscan establecer quiénes participaron en el secuestro y cuál habría sido el objetivo de los responsables.

Revoredo reafirmó además su decisión de continuar enfrentando a bandas vinculadas con delitos como sicariato, extorsión y secuestro.