El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones advirtió que el celular se ha convertido en una herramienta central para realizar operaciones financieras, por lo que su robo representa un alto riesgo.

Ante esta situación, la entidad señaló que lo primero es comunicarse con el banco o la entidad financiera para bloquear tarjetas y billeteras digitales asociadas al equipo.

Como siguiente medida, Osiptel indicó que se debe reportar de inmediato el robo a la empresa operadora para bloquear el celular y suspender la línea.

Para ello, los usuarios pueden marcar 123 en Entel, Bitel y Claro, o 104 en Movistar, además de usar los números de atención telefónica habilitados por cada compañía.

El tercer paso consiste en presentar la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú, lo que permite dejar constancia formal del hecho. Luego, se recomienda verificar que el bloqueo del equipo se haya realizado correctamente a través de la herramienta digital “Checa tu IMEI” del Osiptel.