Un trabajador de un grifo frustró un asalto en la provincia de Bellavista, ubicada a 100 kilómetros al sur de Tarapoto, en la región San Martín, luego de reaccionar de manera rápida y lanzar gasolina a los presuntos delincuentes que intentaron atacarlo.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, dos sujetos llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta y llamaron al empleado, simulando que requerían abastecerse de combustible. Sin embargo, en cuestión de segundos, uno de ellos descendió del vehículo y trató de cometer el asalto.

En ese momento, el trabajador tomó una decisión inesperada: se defendió arrojando gasolina directamente contra el hombre que intentaba intimidarlo, informó RPP.

Ante la sorpresiva reacción, el individuo retrocedió de inmediato y escapó. Su cómplice, que aguardaba en la motocicleta, también se dio a la fuga sin consumar el robo.

La acción quedó registrada en video y ha circulado en distintos medios locales, generando comentarios sobre la valentía del trabajador, así como la exposición al riesgo que implicó su respuesta frente a la amenaza.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de identificar y capturar a los responsables.

El material audiovisual será empleado como parte de las diligencias, mientras se recogen testimonios de testigos y del propio agraviado.