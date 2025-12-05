La policía retiró los portones y muros instalados por la empresa de Zamir Villaverde en Cañete, cumpliendo la orden del Tribunal Constitucional.
La intervención busca restablecer el libre tránsito hacia la playa, bloqueado por estas construcciones.
Villaverde afirmó que la zona es propiedad privada, mientras algunas personas intentan impedir el retiro de los muros.
Hasta ahora, ya se han derribado dos de los tres portones que bloqueaban el acceso, según imágenes de Canal N.
