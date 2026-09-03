Los accidentes de tránsito han causado 1.881 muertes en Perú en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras difundidas por la Policía Nacional del Perú (PNP). Del total, 309 fallecimientos ocurrieron en carreteras y el exceso de velocidad continúa entre los principales factores asociados a los siniestros.

En este contexto se conmemora la Semana de la Educación Vial, establecida para la primera semana de septiembre en el país con el objetivo de reforzar la prevención y la seguridad en las vías.

Además de cumplir las normas de tránsito, los conductores deben conocer las condiciones de sus seguros, pues determinadas conductas pueden afectar la cobertura luego de un accidente.

Marko Perochena, director de Automóviles de Mapfre Perú, advierte que contar con el SOAT o con un seguro vehicular vigente no significa necesariamente que todos los daños estarán cubiertos en cualquier circunstancia.

“Existen conductas específicas que, al momento del siniestro, pueden invalidar la cobertura y dejar al conductor asumiendo por su cuenta gastos médicos, reparaciones e incluso indemnizaciones a terceros”, señaló.

1. Conducir con la licencia vencida o con una categoría distinta

Uno de los problemas puede presentarse cuando el conductor tiene la licencia de conducir vencida o maneja un vehículo que exige una categoría diferente a la que posee.

Según Mapfre, esta situación puede generar el rechazo de la cobertura de determinados daños materiales del seguro vehicular, dependiendo de las condiciones de la póliza.

El SOAT, por su naturaleza obligatoria, mantiene la cobertura para las víctimas del accidente en los supuestos establecidos por la normativa, aunque el conductor puede afrontar adicionalmente sanciones administrativas o responsabilidades legales.

2. Manejar bajo los efectos del alcohol o drogas

Conducir luego de consumir alcohol por encima de los límites permitidos o bajo los efectos de drogas constituye otra de las situaciones que puede generar problemas con la cobertura del seguro vehicular.

Perochena señala que este tipo de conducta suele estar contemplada entre las exclusiones de las pólizas y puede permitir a la aseguradora rechazar determinados pagos relacionados con daños materiales.

En estos casos, las condiciones y consecuencias concretas dependen de la póliza contratada y de las normas aplicables al siniestro.

3. Usar el vehículo para una actividad no declarada

Otro error es utilizar un vehículo asegurado para uso particular en actividades comerciales que no fueron comunicadas a la compañía de seguros.

Por ejemplo, si el automóvil es utilizado como taxi, para delivery o para transportar pasajeros mediante aplicaciones y ese uso no fue declarado en la póliza, la aseguradora podría cuestionar la cobertura.

La razón es que el tipo de uso del vehículo forma parte de la evaluación del riesgo considerada al momento de contratar el seguro.

4. Modificar el vehículo sin comunicarlo a la aseguradora

Cambiar el motor, instalar sistemas de GLP o GNV, modificar la suspensión o incorporar accesorios de alto valor también puede alterar las condiciones originalmente declaradas.

Según el especialista de Mapfre, cuando estas modificaciones son relevantes deben ser comunicadas a la aseguradora para conocer si requieren actualizar la póliza.

No hacerlo puede generar controversias sobre la cobertura de los daños vinculados a los componentes modificados.

5. Huir después de un accidente

Abandonar el lugar de un accidente sin cumplir las obligaciones correspondientes puede tener consecuencias legales y también afectar la respuesta del seguro vehicular.

Mapfre advierte que darse a la fuga puede generar la pérdida de determinadas coberturas, además de las responsabilidades que puedan establecer las autoridades.

Por ello, después de un siniestro se recomienda seguir los procedimientos establecidos por la aseguradora, brindar la información requerida y atender las disposiciones de las autoridades.

Perú registra 1.881 fallecidos por accidentes de tránsito en 2026

Las cifras de la PNP muestran la dimensión del problema. Hasta julio de 2026 se habían registrado 1.881 fallecidos a nivel nacional, de los cuales 309 murieron en carreteras.

El general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, señaló que el exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales indicadores vinculados a estos accidentes. También mencionó conducir bajo efectos del alcohol y realizar adelantamientos peligrosos.

La Semana de la Educación Vial busca precisamente promover prácticas que reduzcan los accidentes y fortalezcan el conocimiento de las reglas de tránsito entre conductores y peatones.