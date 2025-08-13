Dos ciudadanos colombianos que realizaban trabajos de topografía en el puerto de Santa Rosa continúan detenidos en la comisaría local tras ser intervenidos el martes por la Policía Nacional, luego de que pescadores alertaran sobre su presencia en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.

Carlos Fernando Sánchez y Yhon Amia portaban un GPS satelital y se desplazaban en un yate, ambos incautados por la policía y puestos bajo custodia de la Marina de Guerra del Perú.

Los topógrafos esperan la llegada del fiscal desde Caballococha y aún no cuentan con abogado defensor, por lo que las autoridades evalúan designar uno particular o de oficio. Mientras tanto, el Ejército y la Marina mantienen operativos de seguridad y patrullaje en tierra y río para garantizar el control en la zona.

Paralelamente, Cofopri avanza con la titulación de predios en Santa Rosa, formalizando cerca del 80 % de las viviendas sin documentos. Estos esfuerzos coinciden con los preparativos para la visita de la presidenta Dina Boluarte, que podría incluir una sesión descentralizada del Consejo de Ministros, aumentando la actividad logística y operativa en el distrito.