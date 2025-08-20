El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que un sismo de magnitud 5.3 se registró este miércoles 20 de agosto en la región Loreto. El evento ocurrió a las 10:06 a. m. y tuvo como epicentro la localidad de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón.

Según el reporte oficial, el movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 103 kilómetros y se sintió con intensidad III en Pastaza, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni víctimas. El epicentro se localizó a 103 kilómetros al sur de la comunidad de Pastaza, en plena zona amazónica.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 5.3 con epicentro en Andoas, Datem del Marañón – Loreto. pic.twitter.com/MBoTbge2ir — COEN - INDECI (@COENPeru) August 20, 2025

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) fue la entidad responsable de registrar el evento. Las autoridades locales y regionales recibieron la recomendación de difundir la información a la población y mantener activas las medidas de prevención.

El COEN recordó a la ciudadanía mantener la calma en caso de sismos, alejarse de estructuras inestables y verificar siempre las vías de evacuación. Además, sugirió identificar las zonas seguras dentro de los hogares, centros de trabajo o estudio.

Este tipo de eventos sísmicos son frecuentes en el país debido a la ubicación geográfica del Perú, considerado altamente sísmico. Por ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a continuar con las prácticas de prevención y tener a la mano una mochila para emergencias.

