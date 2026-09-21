Los afiliados al sistema previsional peruano podrán solicitar desde el 1 de junio de 2027 su traslado entre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), de acuerdo con el nuevo reglamento operativo aprobado como parte de la reforma del sistema de pensiones.

La norma establece las condiciones para que los afiliados puedan pasar voluntariamente del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) al Sistema Privado de Pensiones (SPP) o realizar el recorrido inverso. El reglamento fue aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000081-2026-PE-ONP, elaborada en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Antes de tomar una decisión, resulta importante conocer cómo funciona cada régimen, revisar el historial de aportes y determinar qué ocurrirá con los recursos acumulados.

1. ¿Cuál es la diferencia entre la ONP y una AFP?

El Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones funcionan bajo mecanismos distintos.

En el SNP, administrado por la ONP, los aportes forman parte de un sistema colectivo destinado al financiamiento de las prestaciones previsionales. En el SPP, en cambio, cada afiliado cuenta con una Cuenta Individual de Capitalización (CIC) en la que se acumulan sus aportes obligatorios y la rentabilidad generada.

Esta diferencia resulta relevante antes de evaluar un cambio de régimen, pues determina cómo se registran los aportes y cómo se calcula posteriormente el acceso a una pensión.

La Ley N.° 32123 reconoce expresamente la posibilidad de trasladarse entre ambos sistemas bajo las condiciones establecidas en la reforma previsional.

2. Revisa cuántos aportes tienes reconocidos

Otro de los puntos que deberá revisar cada afiliado es su historial previsional.

El nuevo esquema introduce el uso de las denominadas Unidades de Aporte (UdA) para reconocer y contabilizar los aportes efectuados en cada régimen.

Antes de completar un traslado, la información previsional tendrá que ser validada para determinar los aportes efectivamente acreditados. En el caso de una persona que pase de la ONP a una AFP, se generará un reporte con la información correspondiente a sus aportaciones reconocidas.

“Verificar la información previsional permite iniciar este proceso con máxima claridad. Conocer los aportes realizados y tenerlos debidamente acreditados será un paso importante para quienes decidan trasladarse al Sistema Privado de Pensiones”, señaló Shirley Parodi, gerente de Servicios y Pensiones de AFP Integra, en información difundida por la administradora.

3. ¿Qué pasa con los aportes al cambiar de sistema?

Las consecuencias son diferentes dependiendo de la dirección del traslado.

Quienes pasen del SNP a una AFP podrán solicitar un Bono de Reconocimiento por los aportes realizados, siempre que cumplan los requisitos establecidos por las normas que regulan este beneficio. Así lo dispone el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional.

Además, la Ley N.° 32123 establece reglas específicas para el reconocimiento de aportes efectuados previamente en el SNP.

En sentido contrario, si una persona se traslada de una AFP a la ONP, deberá transferirse el 100% de la Cuenta Individual de Capitalización correspondiente a los aportes obligatorios con fin previsional, así como el Bono de Reconocimiento, de corresponder.

El reglamento operativo señala que esos recursos serán transferidos al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales administrado por la ONP.

4. ¿Cómo será el traslado entre ONP y AFP?

El proceso empezará el 1 de junio de 2027, fecha desde la cual podrán brindarse asesoría y recibirse solicitudes de traslado.

El trámite será gestionado mediante la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), sistema digital que centralizará los procesos de afiliación y traslado y permitirá el intercambio de información entre la ONP, las AFP y la SBS.

El primer traslado podrá realizarse en cualquier momento a partir de esa fecha.

Sin embargo, luego de realizar un primer cambio, para efectuar un nuevo traslado será necesario permanecer por lo menos 24 meses en el régimen previsional en el que se encuentra el afiliado.

¿Quiénes no podrán trasladarse?

El reglamento establece una restricción expresa para quienes ya reciben determinadas prestaciones.

Los pensionistas de jubilación e invalidez del SNP y del SPP no podrán solicitar un traslado, debido a que ya se encuentran percibiendo una pensión.

La reforma señala además que el cambio deberá ser voluntario e informado, y que los afiliados deberán conocer previamente las condiciones y beneficios del régimen al que desean trasladarse.

¿Conviene cambiarse de ONP a AFP?

No existe una respuesta única para todos los afiliados. La conveniencia dependerá del historial de aportes, edad, continuidad laboral, fondo acumulado y condiciones para obtener una pensión en cada régimen.

Por ello, antes de iniciar una solicitud resulta recomendable revisar la información previsional y conocer cómo será reconocido el tiempo aportado.

AFP Integra señala que estos elementos deben analizarse de manera individual antes de tomar una decisión de largo plazo.