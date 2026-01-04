Comenzó la temporada de verano y debido a la alta demanda de personas en las playas, EsSalud advirtió un incremento en el riesgo de infecciones urinarias, situación que puede agravarse si no se detecta y trata a tiempo.

La entidad sostuvo que la calor, humedad y la deshidratación ocasionan condiciones que fomentan la proliferación de bacterias en las vías urinarias. Este hecho se reporta generalmente en mujeres.

Informó que la cistitis es la infección urinaria más frecuente, el cual implica la vejiga y se evidencia con ardor al orinar y aumento de la frecuencia urinaria. Además, la uretritis también se hace presente y se caracteriza por la inflamación de la uretra.

Si no se trata a tiempo, la infección puede escalar a los riñones y conducir a una pielonefritis , una condición que requiere atención médica inmediata.

Valeria Linares Vega, uróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, aseguró que en verano es frecuente que se presenten estas afecciones, al disminuir el consumo de líquidos. Así también, afirmó ciertos hábitos como tener la ropa de baño húmeda por mucho tiempo incrementa el riesgo.

ALERTA Y PREVENCIÓN

En caso de presentar síntomas como ardor o dolor al orinar, necesidad frecuente de miccionar con escasa cantidad, dolor lumbar, fiebre, náuseas o vómitos, se debe acudir al centro de salud más cercano.

Ante ello, EsSalud recomendó que en verano, la persona debe cambiar la ropa de baño inmediatamente después de salir del mar o la piscina, usar ropa interior de algodón, evitar prendas ajustadas y no retener la orina por periodos prolongados.

“Se recomienda consumir entre litro y medio y hasta dos litros y medio de agua al día, según la edad, el peso y el nivel de actividad física. Una adecuada ingesta de líquidos favorece el flujo urinario y ayuda a eliminar bacterias”, señaló la especialista.