Este miércoles, el Poder Judicial declaró infundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por un periodo de 36 meses contra Dina Boluarte, investigada por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

La Fiscalía contra el Lavado de Activos investiga a Boluarte por la presunta creación de una cuenta mancomunada vinculada a Perú Libre, destinada a recolectar fondos entre sus militantes para cubrir la reparación civil impuesta al prófugo Vladimir Cerrón.

Sobre ello, el abogado de la exjefa de Estado, Juan Carlos Portugal, afirmó que las transferencias recibidas por su clienta entre los años 2016 y 2022 no presentan ninguna irregularidad, pese a lo señalado por el Ministerio Público en la audiencia.

“Otorgar a través de una cuenta mancomunada un depósito a un ciudadano es absolutamente neutral, no es delito. […] Que existan ingresos o transferencias financieras no significa que exista un desbalance patrimonial y que esa transferencia sea ilícita. Hoy, de casi 365 testigos de hace tres años, fueron incorporados 27 en el requerimiento. Y de esos 27 no llegan al monto que dice el Ministerio Público, llegan a menos de 1 800 soles y ustedes han sido testigos de ese monto. Hemos sincerado los aportes y lo único que hizo la presidenta fue eso: aperturar una cuenta, no registrar los aportes [y] no forzar los aportes. Los aportes fueron voluntarios”, indicó Portugal sobre los argumentos presentados por la Fiscalía.

“Tan transparentes, públicos y no clandestinos fue la cuenta mancomunada que hasta personas que vieron esta publicación en redes sociales apoyaron a Vladimir Cerrón. Las publicaciones en redes sociales transparentan, por el contrario, eso que el Ministerio Público ha querido hoy calificar de cuenta clandestina, reservada o encubierta”, agregó.

En ese sentido, Portugal señaló que, con la decisión del Poder Judicial, “toda la estructura de tres años de investigación” de la Fiscalía “ha quedado resumida a absolutamente nada”.

“Hay que respetar las decisiones judiciales y hay que respetar lo que el juez ha dicho hoy. En tres años de investigación, el Ministerio Público no ha encontrado un solo acto de delito”, sostuvo.