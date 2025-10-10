Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, negó haber solicitado asilo para la presidenta, quien enfrenta cinco mociones de vacancia, debido a su incapacidad para enfrentar a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
“No hemos hablado con la presidenta de ninguna renuncia”, aseguró el letrado a la prensa. En ese sentido, la defensa legal de Boluarte descartó que su patrocinada “se asile o abandone el país”.
“La presidenta está en permanente comunicación con sus ministros y está evaluando escenarios en este momento”, sostuvo Portugal.
Además, el abogado de la mandataria señaló que Boluarte “confía en la gobernalidad y la sensatez política de los partidos políticos hasta el final”.
