Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, negó haber solicitado asilo para la presidenta, quien enfrenta cinco mociones de vacancia, debido a su incapacidad para enfrentar a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

“No hemos hablado con la presidenta de ninguna renuncia”, aseguró el letrado a la prensa. En ese sentido, la defensa legal de Boluarte descartó que su patrocinada “se asile o abandone el país”.

“La presidenta está en permanente comunicación con sus ministros y está evaluando escenarios en este momento”, sostuvo Portugal.

Además, el abogado de la mandataria señaló que Boluarte “confía en la gobernalidad y la sensatez política de los partidos políticos hasta el final”.

#LoÚltimo



Abogado de Dina Boluarte descarta que la presidenta haya buscado asilarse en alguna embajada. Además, dijo que no habló con ella sobre eventual renuncia al cargo



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/4VJEi9GSnU — Canal N (@canalN_) October 10, 2025