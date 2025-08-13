Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, calificó como una medida arbitraria la prisión preventiva de cinco meses dictada contra el expresidente.

La defensa legal también criticó que el juez Jorge Chávez Tamariz haya cuestionado el arraigo familiar de su patrocinado, a pesar de que este aspecto no fue incluido por la Fiscalía en sus argumentos escritos.

En diálogo con Canal N, Siccha sostuvo Vizcarra reside con su esposa e hijos menores, por lo que considera falso el argumento sobre su falta de arraigo familiar. Según precisó, el debate en la audiencia debía limitarse al análisis del arraigo laboral y al riesgo procesal, tal como lo había planteado la Fiscalía.

El letrado denunció un posible conflicto de interés en el proceso, al señalar que el juez Jorge Chávez Tamariz es cónyuge de una fiscal integrante del equipo especial Lava Jato. Para Erwin Siccha, esta circunstancia compromete la imparcialidad del fallo y, por tanto, considera que la decisión judicial debe ser revisada.

Asimismo, el abogado cuestionó que, en su opinión, la resolución ya habría estado “previamente redactada” antes de que se escucharan los alegatos finales, lo cual —según advirtió— vulneraría las garantías del debido proceso.

Siccha anunció que en las próximas horas presentará un recurso de apelación, confiando en que la prisión preventiva será revocada. Además, indicó que Vizcarra se mantiene tranquilo y firme en su inocencia mientras espera su traslado al penal de Barbadillo para cumplir con la orden judicial.