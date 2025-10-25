AFIN advierte posible suspensión del servicio Padomi-Delivery por falta de pagos de EsSalud.

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió que el servicio Padomi-Delivery, encargado de la entrega de medicamentos a adultos mayores y personas con movilidad reducida, podría suspenderse desde el 31 de octubre debido al incumplimiento de pagos de EsSalud al operador logístico Salog.

Según el gremio, esta situación afectaría a más de 50,000 asegurados de Lima Metropolitana y Callao que dependen del programa para recibir sus medicinas en casa.

Padomi es el Programa de Atención Domiciliaria de EsSalud, que ofrece atención médica integral a personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas o dificultades para movilizarse.

Además de las visitas médicas periódicas, el servicio contempla la entrega gratuita de medicamentos recetados directamente en los domicilios de los pacientes.

De acuerdo con AFIN, la empresa Salog viene solicitando desde hace meses la regularización de pagos por servicios ya prestados y confirmados por EsSalud.

La entidad gremial explicó que el operador ha mantenido el funcionamiento del servicio utilizando recursos propios, pero la falta de respuesta institucional ha generado una acumulación de deuda que pone en riesgo la continuidad del sistema logístico.

En caso de concretarse la suspensión, los pacientes del programa en 56 distritos de Lima y Callao tendrían que desplazarse al Complejo Hospitalario Arenales para recoger sus medicinas, lo que implicaría mayores dificultades y riesgos de salud para quienes requieren tratamientos continuos.

AFIN reiteró su pedido a EsSalud para que regularice los pagos pendientes con Salog y así evitar la interrupción del servicio. El gremio sostuvo que los montos reclamados corresponden a prestaciones efectivamente realizadas y verificadas por la entidad.

La asociación señaló que los problemas de gestión administrativa en EsSalud están perjudicando a los pacientes más vulnerables del sistema público, y recalcó que mantener operativo el programa Padomi es fundamental para asegurar la entrega de medicamentos y la atención médica en el hogar a miles de asegurados.

Respuesta de EsSalud

Mediante un comunicado, el Seguro Social de Salud (EsSalud) aseguró que el servicio de entrega de medicamentos a domicilio del programa Padomi continuará operando con normalidad.

“Garantizamos también los pagos pendientes al operador logístico SALOG, proveedor que mantiene contrato vigente y está encargado de cumplir el mencionado servicio. Para ello se están realizando gestiones y acciones pertinentes”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, EsSalud enfatizó que bajo ninguna circunstancia permitirá que las atenciones ofrecidas por el Padomi “a miles de asegurados, en su mayoría personas adultas mayores, se vea interrumpido”.