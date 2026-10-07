El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, consideró insuficiente la aprobación parcial del pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo y afirmó que el Gobierno continuará trabajando con o sin la delegación aprobada por la Cámara de Diputados.

En declaraciones a Canal N, el titular de Cultura sostuvo que el Ejecutivo esperaba una aprobación más amplia y señaló que los problemas de seguridad, prevención frente al fenómeno El Niño y situación económica no deberían analizarse de manera separada.

“La mirada del país no puede ser a través de compartimentos estancos. No es que hasta aquí llega la seguridad, y por este lado tenemos El Niño, y por este la reactivación económica, es todo junto. O sea, la visión es global”, afirmó.

Beingolea: “Esperábamos una aprobación global”

El ministro señaló que el texto aprobado por la Cámara de Diputados dejó fuera parte de las medidas originalmente solicitadas por el Ejecutivo.

“Esperábamos una aprobación global, se ha aprobado esto”, indicó.

La Cámara de Diputados aprobó el 6 de octubre el dictamen que delega facultades legislativas al Ejecutivo por un plazo de 90 días calendario únicamente en materias vinculadas con seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

La iniciativa obtuvo 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones y deberá continuar su trámite en el Senado. El texto comprende 20 ítems, frente a los 66 incluidos en el pedido inicial del Gobierno.

Gobierno asegura que trabajará con o sin facultades

Beingolea afirmó que el Ejecutivo continuará desarrollando sus políticas independientemente de cuál sea el resultado final del procedimiento legislativo.

“Con o sin facultades, este gobierno va a seguir luchando contra la corrupción, va a seguir enfrentando los embates del fenómeno de El Niño, y va a seguir trabajando en procura de mejorar la situación económica de todos los peruanos”, sostuvo.

Según el ministro, la delegación de facultades permitiría contar con herramientas adicionales para acelerar determinadas decisiones y hacer más eficiente la actuación del Ejecutivo.

“Estas herramientas serán necesarias para en conjunto tener una serie de medidas que nos ayuden a agilizar esta tarea y hacerla más eficiente”, explicó.

Beingolea comparó la situación con emprender las acciones del Gobierno con mayores o menores instrumentos disponibles.

“Una cosa es emprender esta lucha con las manos atadas y otra cosa es con las manos desatadas”, manifestó.

Ejecutivo esperará revisión del Senado

El titular de Cultura indicó que el Gobierno respetará el procedimiento parlamentario y esperará la revisión que deberá realizar la Cámara de Senadores.

El proyecto original del Ejecutivo solicitaba facultades para legislar en ocho grandes materias que comprendían 66 ítems relacionados, entre otros asuntos, con seguridad, micro y pequeñas empresas, trabajo, modernización del Estado, agricultura, minería, tributación, vivienda y saneamiento.

El texto finalmente aprobado por Diputados redujo ese alcance a seguridad ciudadana y atención frente al fenómeno El Niño.

Beingolea destaca trabajos de prevención en Lambayeque

Durante la entrevista, Beingolea también informó que mantiene coordinaciones con el sector Agricultura para realizar acciones preventivas ante posibles efectos del fenómeno El Niño.

Entre ellas mencionó trabajos de descolmatación en el río La Leche, en Lambayeque, dirigidos a reducir riesgos en zonas cercanas al Bosque de Pómac.

“Estos trabajos de descolmatación que no se han hecho en los últimos años, y esto tengo que precisarlo, no se ha hecho. Trabajo que tenía que haberse hecho antes. Ahora lo hacemos a toda velocidad”, señaló.

El ministro sostuvo que estas intervenciones continuarán independientemente de la decisión final que adopte el Parlamento sobre la delegación de facultades.

Más de 380 piezas arqueológicas serán exhibidas

Beingolea también informó sobre la recuperación de más de 380 piezas arqueológicas que se encontraban en el exterior.

El ministro agradeció las gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y señaló que los bienes deberán cumplir todavía procedimientos administrativos antes de ser entregados formalmente al Ministerio de Cultura.

“Próximamente estaré anunciando un día en especial en donde estas serán puestas en exhibición para que todos los peruanos puedan apreciarlas”, indicó.

Beingolea precisó que todavía no existe una fecha definida para la muestra.