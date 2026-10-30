Más de 800 trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tendrán mejoras en sus remuneraciones desde el 1 de diciembre, tras la aprobación de una nueva escala salarial que contempla incrementos mensuales de hasta S/ 1,345.89.

Cabe mencionar que esta medida actualiza el esquema que regía desde 2013 y establece nuevos montos para profesionales, técnicos, auxiliares y directivos.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, destacó las gestiones realizadas para concretar la medida y señaló que su implementación permitirá fortalecer la institución.

“Mejorar sus condiciones también permitirá fortalecer la institución y el servicio de inspección laboral”, afirmó.

Los nuevos sueldos oscilarán entre S/ 8,150 y S/ 10,150 para profesionales; de S/ 3,850 a S/ 4,850 para técnicos; de S/ 2,940 a S/ 3,440 para auxiliares y de S/ 11,000 a S/ 15,600 para directivos.

La actualización fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 230-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

Según la norma, los incrementos mensuales frente a los ingresos actuales serán de S/ 1,345.89 para profesionales, S/ 545.89 para técnicos, S/ 635.89 para auxiliares y S/ 695.89 para determinados niveles directivos.

El financiamiento provendrá del presupuesto institucional de Sunafil, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.