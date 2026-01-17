El congresista Alejandro Muñante criticó al Tribunal Constitucional por declarar inconstitucional la ley que permitía juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años implicados en delitos graves.

En entrevista con Canal N, sostuvo que la decisión afecta la lucha contra la criminalidad y anunció que su bancada impulsará una reforma constitucional para fijar una edad mínima de responsabilidad penal en casos excepcionales.

Muñante afirmó que no existe impedimento en tratados internacionales para establecer ese parámetro y señaló que otros países ya aplican criterios similares.

También indicó que, con la norma anulada, más de 30 menores involucrados en sicariato fueron internados en centros especiales, medida que ahora queda sin efecto.

El legislador también cuestionó el sistema de rehabilitación juvenil, al considerar que no cumple su función.