El expresidente Alejandro Toledo participó en la audiencia final del caso Ecoteva, en la que rechazó de manera enfática las acusaciones en su contra por presunto lavado de activos.

Durante su alegato, señaló que las operaciones financieras bajo investigación fueron responsabilidad de su amigo y colaborador cercano, Josef Maiman.

“Lo niego rotundamente. Desde lo más profundo de mi ser. No he lavado dinero ni he participado en corrupción”, manifestó. En su intervención, agradeció el trabajo de su defensa legal y pidió unos minutos adicionales para concluir su exposición ante el tribunal.

Respecto al papel de Maiman, Toledo aseguró que fue él quien manejó las transferencias y pagos cuestionados. “El señor Maiman fue al banco y pagó todo. Nosotros no lo autorizamos”, declaró, al referirse a las cuotas de la casa de Camacho. Añadió que la propiedad estaba a nombre de su hija, lo que —según sostuvo— descartaría cualquier intento de encubrimiento.

El exmandatario también afirmó que Maiman movió fondos mediante empresas offshore y que incluso utilizó nombres de personas cercanas. En esa línea, señaló que el empresario habría declarado que el dinero provenía de su hermana, identificada como “Michel”.

Durante la audiencia, Toledo presentó un informe que, según dijo, muestra el recorrido del dinero vinculado a Odebrecht. “Los tengo aquí: el origen, la ruta y el destino del dinero. Está en Suiza, a nombre de la señora Maiman. No son 20 millones, son 45 millones de dólares”, expresó. Insistió en que dichos recursos nunca ingresaron a sus cuentas ni a las de su esposa.

En otro momento, cuestionó el accionar del Ministerio Público y remarcó que no se han probado los cargos en su contra. Recordó que en el pasado su situación económica fue revisada por un fiscal de la Nación sin que se encontraran irregularidades.

Toledo sostuvo, además, que sus viajes a Costa Rica respondieron a fines académicos y no a negocios ilícitos. Al cerrar su alegato, reiteró que no tiene vínculo alguno con actos de corrupción.