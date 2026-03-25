Durante el segundo día del debate presidencial, el candidato Álvaro Paz de la Barra, representante del partido Fe en el Perú, respondió a una pregunta ciudadana relacionada con el gasto social, la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales necesarias para el crecimiento económico.

La consulta fue formulada por Devora, ciudadana del distrito de Miraflores, en Lima, quien cuestionó qué medidas adoptaría para aumentar el gasto social sin comprometer la estabilidad fiscal del país.

“¿Qué reformas estructurales implementaría para crecer más rápido sin comprometer la sostenibilidad fiscal y qué gasto estaría dispuesto a recortar o reformar para financiar sus actividades?”, planteó durante el segmento.

Paz de la Barra plantea reducir el tamaño del Estado

En su respuesta, el candidato sostuvo que el país enfrenta un problema de centralización del poder político y económico, lo que —según indicó— requiere una reorganización del Estado.

“El Perú vive un centralismo y una concentración del poder tremenda, política, económica tremenda”, expresó durante su intervención.

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Asimismo, señaló que su propuesta contempla reducir el tamaño del aparato estatal.

“Fe en el Perú achica el Estado de manera cualitativa… y va a gobernar desde las regiones, desde las macroregiones hacia Lima”, indicó al explicar su enfoque de descentralización administrativa.

También mencionó la necesidad de disminuir el número de entidades estatales.

“Vamos a achicar los ministerios”, afirmó como parte de las medidas destinadas a reducir el gasto corriente.

Propone transferencias económicas con servicio comunitario

Durante su exposición, el candidato también mencionó la entrega de recursos económicos a sectores vulnerables, vinculados a actividades comunitarias.

“A cada uno de ellos vamos a darle 1500 soles… obviamente lo van a devolver con servicio comunitario y con eso bajamos el gasto corriente”, señaló al referirse a personas con discapacidad, madres solteras, adultos mayores y desempleados.

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Según indicó, estas acciones permitirían atender demandas sociales sin afectar la estabilidad fiscal del país.

“Con eso vamos a poder cubrir justamente todos los problemas sociales sin que haya un desequilibrio o una inestabilidad en cuanto al tema fiscal”, sostuvo al cierre de su intervención.

Durante su respuesta, también mencionó que el desarrollo de políticas públicas requiere procesos pedagógicos y de formación ciudadana.

“La política es una actividad transformadora que se erige sobre la base de la educación”, afirmó durante el segmento del debate.