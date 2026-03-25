Durante el segundo día del debate presidencial, el candidato Walter Chirinos, representante del partido PRIN, respondió a una pregunta ciudadana relacionada con la prevención de la violencia sexual y la sanción efectiva de este delito, especialmente en zonas alejadas del país.

La consulta fue formulada por Nadia Romero, ciudadana de la provincia de Cañete, quien planteó la necesidad de medidas concretas frente a este problema.

“¿Qué medidas concretas implementará en su gobierno para prevenir la violencia sexual y garantizar la investigación y sanción efectiva de este delito, sobre todo en las zonas más alejadas del país?”, preguntó la ciudadana durante el segmento del debate.

Chirinos vincula prevención con la educación

En su respuesta, Walter Chirinos señaló que el origen del problema está vinculado a la formación educativa y a la orientación en la niñez.

“El gran problema inicia en la educación, porque lamentablemente la educación nuestra en la actualidad no nos permite hacer que nuestras niñas y nuestros niños tengan una orientación sexual”, expresó durante su intervención.

Asimismo, cuestionó la aplicación de las sanciones existentes en el sistema judicial.

“Muchas veces nosotros seguimos con las propuestas que vamos a dar tal ley, sin embargo, no sabemos que solamente faltan aplicarlas”, sostuvo al referirse a la legislación vigente sobre estos delitos.

Propone aplicar cadena perpetua en casos de violencia

El candidato planteó que la respuesta frente a la violencia sexual debe centrarse en la aplicación de las penas máximas previstas en la ley.

“Nuestra propuesta es que… la violencia sea calificada y sancionada con la máxima pena, que es cadena perpetua, pero aplicarle lo que ya existe”, afirmó durante su exposición.

Además, señaló que la falta de presencia estatal en regiones alejadas dificulta el acceso a la justicia.

“El abandono del Estado, la ausencia del Estado en las regiones… hace que cuando tengamos que impartir justicia o no llegue o llegue lento”, indicó al referirse a las limitaciones institucionales en zonas rurales.