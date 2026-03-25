Durante el segundo día del debate presidencial, el candidato Roberto Sánchez, representante del partido Juntos por el Perú, respondió a una pregunta ciudadana sobre la protección de la diversidad cultural y el fortalecimiento de las lenguas y tradiciones originarias.

La consulta de un ciudadano de la región Huancavelica fue la siguiente:

“¿El Perú es un país con gran diversidad cultural, pero muchas comunidades sienten que sus tradiciones y lenguas no reciben suficiente apoyo? ¿Qué políticas impulsaría para proteger y fortalecer la diversidad cultural del país?"

Sánchez plantea nueva Constitución y Estado plurinacional

En su respuesta, Roberto Sánchez señaló que el país no ha logrado integrar adecuadamente a los pueblos originarios desde la creación de la República.

“Nosotros creemos que esta república de 200 años no ha sido capaz de incluir a los pueblos quechuas, aimaras, amazónicos”, afirmó al iniciar su intervención.

Asimismo, cuestionó el modelo político vigente y planteó cambios estructurales en la organización del Estado.

“Por eso nosotros creemos… que el Perú necesita una nueva Constitución, un nuevo comienzo patriótico donde el Estado se define como plurinacional”, sostuvo durante su exposición.

El candidato indicó que esta reforma permitiría una mayor representación política y cultural de los pueblos originarios del país.

Lee aquí: Álvaro Paz de la Barra pide perdón a Sofía Franco durante debate presidencial

Propuesta de crear consejo nacional de comunidades

Como parte de sus planteamientos, Sánchez propuso la creación de un espacio institucional para la representación directa de comunidades indígenas.

“Que se constituya un Consejo Nacional de las comunidades campesinas, pueblos originarios, quechuas, aimaras, amazónicos para gobernar bajo un poder participativo”, expresó al explicar su propuesta.

Añadió que el objetivo sería evitar la discriminación y fortalecer la identidad cultural en el país.

“Nunca más nadie te discrimine… como ocurrió con nuestro presidente Pedro Castillo Terrones”, afirmó durante el cierre de su intervención.