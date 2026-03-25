Durante el segundo día del debate presidencial, el candidato George Forsyth, representante del partido Somos Perú, respondió a una pregunta ciudadana relacionada con el acceso al gas natural y el costo de los balones de gas en el país.

La consulta fue formulada por una ciudadana identificada como Camila Mujica, desde la ciudad de Trujillo, región La Libertad, quien cuestionó el alto precio del gas doméstico pese a las reservas existentes en el país.

“Si el Perú tiene una de las mayores reservas de gas en el mundo, ¿por qué todavía millones de peruanos pagan por balones de gas caros y no tienen acceso al gas natural domiciliario?”, planteó la ciudadana durante el segmento del debate.

Forsyth plantea masificación del gas y construcción del gasoducto del sur

Al iniciar su respuesta, George Forsyth destacó la necesidad de ampliar la cobertura del gas natural en todo el país y reducir la vulnerabilidad del sistema energético.

“Obviamente, hay que trabajar en la masificación, que es tan importante. ¿Y qué pasa con nuestros hermanos del sur, que pagan el gas más caro del Perú? ¿Cuándo se va a construir el gasoducto del sur?”, expresó el candidato.

Asimismo, advirtió sobre la importancia estratégica de fortalecer la infraestructura energética ante eventuales contingencias.

“Imagínense, entramos en guerra y nos rompen el ducto en tres puntos, se acabaría el Perú”, afirmó al referirse a la necesidad de garantizar la continuidad del suministro energético.

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Propuesta de elevar el Vale FISE a S/50

Durante su intervención, el candidato también planteó incrementar el monto del subsidio destinado a la compra de balones de gas en hogares vulnerables.

“Hoy solamente dan 20 soles. Lo vamos a subir a 50 soles porque en ningún lugar del Perú se encuentra un balón a 20 soles”, señaló al explicar su propuesta de apoyo directo a las familias.

Según indicó, el objetivo de esta medida sería reducir el uso de combustibles contaminantes en zonas alejadas.

“Para apoyar a los hogares, para que no cocinen con leña… vamos a darle un balón FISE de 50 soles para que puedan tener salud en el hogar”, añadió durante su exposición.

Inversión privada y soberanía energética

Forsyth también sostuvo que la expansión del gas natural requiere la participación del sector privado, bajo condiciones que aseguren el control nacional de los recursos.

“Vamos a darle la bienvenida a las inversiones, pero… manteniendo la soberanía de nuestros recursos tan importantes y estratégicos”, manifestó al referirse al desarrollo de nuevas reservas de gas natural.