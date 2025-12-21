Alianza para el Progreso presentó la solicitud de inscripción de su fórmula presidencial con miras a las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026.

El trámite fue realizado ante el Jurado Nacional de Elecciones como parte del proceso oficial de registro de candidaturas.

La plancha está encabezada por César Acuña como candidato a la Presidencia de la República, acompañado por Jessica Milagros Tumi Rivas en la Primera Vicepresidencia y Alejandro Soto Reyes en la Segunda Vicepresidencia.

Los tres fueron elegidos previamente en las elecciones internas de la organización política, realizadas el domingo 7 de diciembre.

La solicitud fue ingresada la tarde de este sábado por el personero legal del partido, Carlos Enrique Cabrera Alvarado, mediante la plataforma virtual Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones, mecanismo habilitado para la presentación digital de este tipo de procedimientos.

En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones reiteró su llamado a las organizaciones políticas habilitadas a no dejar estos trámites para el final del plazo.

Te puede interesar