El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se refirió a la orden de prisión preventiva impuesta al expresidente Martín Vizcarra y afirmó que las decisiones del Poder Judicial “deben ser cumplidas”.

Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de la PCM enfatizó que la postura del Ejecutivo se sustenta en el marco de la Constitución Política y no sobre hipótesis.

“Nuestra opinión va a ser en función de la realidad y no sobre hipótesis. En ese sentido, nosotros consideramos desde el Ejecutivo que las decisiones que el Poder Judicial expida deben ser cumplidas en el marco de lo que la propia Constitución señala”, manifestó Arana.

Martín Vizcarra recibe 5 meses de prisión preventiva por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Esto forma parte del proceso por presuntamente haber recibido S/2.3 millones en sobornos por parte de empresas constructoras vinculadas a su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

La decisión fue emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, quien determinó que se cumplían los requisitos para dictar la medida restrictiva, como el riesgo de fuga y la obstaculización de la investigación.

El exmandatario es investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio, en el marco de los procesos de licitación de obras realizadas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Según la tesis fiscal, cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, habría recibido S/2,3 millones en sobornos por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de ejecutar los proyectos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.

Martín Vizcarra fue detenido tras concluir la audiencia, y en las próximas horas el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) definirá el establecimiento en el que deberá cumplir los cinco meses de prisión preventiva.