Durante el segundo día del debate presidencial, el candidato Armando Massé, representante del Partido Democrático Federal, respondió a una pregunta ciudadana relacionada con la participación juvenil en la toma de decisiones públicas.

La consulta fue formulada por un ciudadano desde la ciudad de Chancay, quien expresó preocupación por la desconfianza que muchos jóvenes mantienen hacia la política y preguntó qué reformas se impulsarían para fomentar su involucramiento.

“Debido a que muchos jóvenes sienten desconfianza hacia la política, quisiera saber qué reformas impulsará su gobierno para promover una mayor participación juvenil en la toma de decisiones públicas”, planteó el ciudadano durante el segmento del debate.

Massé destaca el rol de la tecnología en la participación juvenil

En su respuesta, Armando Massé señaló que el uso de herramientas tecnológicas representa una oportunidad para acercar a los jóvenes a la política y fortalecer su participación.

“Los jóvenes hoy en día tienen una gran comunicación entre ellos a través de toda la tecnología y esto es una oportunidad para que en esa vía de comunicación se logre convocar e ilustrar”, afirmó durante su intervención.

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Asimismo, sostuvo que el sistema educativo debe preparar a los estudiantes desde etapas tempranas para comprender el funcionamiento político del país.

“La misma currícula educacional debería ya atraer a los jóvenes para que puedan participar en los conceptos y prepararlos para lo que se verá en el futuro”, indicó.

Propone incorporar formación política desde la escuela

El candidato también consideró necesario reformar los contenidos educativos para incluir conocimientos relacionados con la política y la participación ciudadana.

“No puede haber un cambio brusco entre los 16 años que suele tener un chico cuando sale a la secundaria para recién comenzar a enterarse qué pasa con la política”, expresó.

Massé agregó que la educación debe adaptarse a la realidad nacional y no replicar modelos externos sin adecuación local.

“La currícula escolar educativa que hay en el Perú, que siempre son copias y copias de otras realidades… están en un error”, sostuvo durante su intervención.

Además, resaltó la importancia del voto juvenil en los procesos electorales futuros.

“Llegará un momento en que el voto del joven decida las opciones de un país”, señaló al destacar el crecimiento de este grupo en el padrón electoral.