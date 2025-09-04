El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que, en cumplimiento de la orden del Poder Judicial, ejecutará la excarcelación de Betssy Chávez Chino, ex presidenta del Consejo de Ministros.

El miércoles 3 de setiembre, Chávez fue trasladada del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos a la clínica Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, donde permaneció internada por un cuadro de deshidratación.

🔴 #INPEInforma | El INPE, en cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Judicial, procederá a ejecutar la excarcelación de la interna Betssy Chávez Chino. pic.twitter.com/rFNB2qZNTz — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 4, 2025

El congresista Víctor Cutipa, de la bancada de Perú Libre, confirmó que la ex primera ministra pasó la noche en dicho centro de salud para recibir atención médica especializada.

La liberación de Chávez responde a una resolución del Tribunal Constitucional, que acogió un recurso de agravio constitucional presentado por su defensa. El colegiado concluyó que el Ministerio Público presentó de manera extemporánea la solicitud para ampliar la prisión preventiva, lo que vulneraba su derecho fundamental a la libertad.

El Tribunal Constitucional resolvió declarar fundado el recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de Betssy Chávez Chino.

Cabe mencionar que también se declaró nulos los actos procesales relacionados con la prolongación de su prisión preventiva, al considerar que fueron dictados fuera del plazo establecido por la ley.

La decisión incluye la anulación de la resolución que convocó a audiencia, la propia audiencia y la Resolución 7, de fecha 27 de diciembre de 2024, que extendió el plazo de la medida.